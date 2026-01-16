Persecución mortal en Avenida 68: lo que se sabe del robo que terminó en tragedia para tres familias

Lo que comenzó como un hecho delictivo en la tarde del jueves 15 de enero, se transformó rápidamente en una de las tragedias viales más impactantes de los últimos meses en Bogotá. Un saldo de tres personas fallecidas y una escena de caos absoluto fue el resultado de un siniestro de gran magnitud en la localidad de Engativá, específicamente sobre la estratégica Avenida carrera 68 con Avenida Chile (calle 72).

El origen del siniestro: sel asalto a la velocidad

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades de Tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá, la cadena de eventos fatales inició alrededor de las 2:35 de la tarde. Según la información recolectada por los investigadores en el lugar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abordaron e interceptaron al conductor de una camioneta para despojarlo de sus pertenencias.

En una reacción desesperada por recuperar lo perdido o detener a los asaltantes, el conductor de la camioneta emprendió una persecución a alta velocidad en sentido norte-sur por la Avenida 68. Esta decisión, tomada en medio de la adrenalina del asalto, desencadenó una colisión múltiple que involucró a un total de tres vehículos particulares, una volqueta y la motocicleta de los presuntos delincuentes.

Un impacto devastador para terceros

La peor parte de la tragedia la llevaron personas ajenas al conflicto inicial. Durante la vertiginosa carrera por la concurrida vía, la camioneta que perseguía a los ladrones impactó violentamente contra un vehículo particular de menor tamaño. En este automotor se desplazaban dos adultos mayores, quienes, debido a la fuerza del choque, perdieron la vida de manera instantánea entre los hierros retorcidos de su vehículo.



Tras el primer impacto, la camioneta no se detuvo; colisionó contra una volqueta de carga pesada que transitaba por el sector y, finalmente, terminó volcada lateralmente sobre la calzada. El tercer fallecido, según fuentes preliminares, estaría vinculado a la dinámica del fuerte impacto entre los vehículos involucrados, aunque las identidades exactas se mantienen bajo reserva mientras avanzan los protocolos de Medicina Legal.

Respuesta de emergencia y colapso de la movilidad

La escena en la Avenida 68 con calle 72 fue dantesca. Al lugar acudieron rápidamente:

Unidades de la Secretaría de Movilidad .

. Agentes de Tránsito y Transporte.

Varias ambulancias del CRUE.

Personal especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes realizaron maniobras de rescate para liberar a las víctimas atrapadas.

Debido a que uno de los vehículos quedó volcado y los restos de los demás automotores obstruían casi la totalidad de la vía, se requirió el uso de grúas de gran capacidad para las labores de remoción. Estas diligencias, sumadas a los actos urgentes de levantamiento de los cuerpos por parte de criminalística, mantuvieron el tránsito paralizado durante varias horas, afectando la conexión entre el norte y el occidente de la capital.