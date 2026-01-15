Accidente de tránsito en Av. 68 en Bogotá en el que murieron tres personas fue consecuencia de robo

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 68 de Bogotá, que dejó tres personas muertas, tuvo su origen en un hecho delictivo, según confirmaron las autoridades. El siniestro, registrado en la tarde del jueves, 15 de enero, en la localidad de Engativá, fue la consecuencia de un robo que derivó en una persecución y una colisión múltiple de gran magnitud.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se presentó sobre las 2:35 de la tarde en la avenida carrera 68 con avenida Chile, a la altura de la calle 72, en sentido norte–sur. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían asaltado al conductor de una camioneta. Tras el robo, la víctima decidió seguir a los presuntos delincuentes, lo que desencadenó una persecución por esta concurrida vía del occidente de la capital.

Durante el trayecto, la camioneta involucrada impactó contra un vehículo particular en el que se desplazaban dos adultos mayores. Como consecuencia del fuerte choque, ambos ocupantes de ese carro perdieron la vida en el lugar. Posteriormente, el mismo vehículo colisionó contra una volqueta y terminó volcándose sobre la calzada, generando una escena de gran complejidad para los organismos de emergencia.

En medio del accidente también perdió la vida uno de los presuntos ladrones que se movilizaba en la motocicleta, elevando a tres el número total de personas fallecidas.



Aunque en un primer momento se habló de un choque entre dos vehículos, pero minutos más tarde las autoridades confirmaron que en el siniestro estuvieron involucrados tres carros particulares, una volqueta y una motocicleta.

Tras conocerse la magnitud del hecho, al lugar llegaron unidades de la Secretaría de Movilidad, agentes de Tránsito, ambulancias y personal del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes atendieron la emergencia y adelantaron las labores de rescate, levantamiento de los cuerpos y remoción de los vehículos. Una grúa fue necesaria para despejar la vía, debido a que uno de los automotores quedó volcado.

El accidente provocó serias afectaciones en la movilidad de la avenida 68 durante varias horas, mientras se realizaban las labores de atención y control del tráfico.



Video del accidente