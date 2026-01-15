En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Accidente de tránsito en Av. 68 en Bogotá en el que murieron tres personas fue consecuencia de robo

Accidente de tránsito en Av. 68 en Bogotá en el que murieron tres personas fue consecuencia de robo

Tras el hurto, la víctima decidió seguir a los presuntos delincuentes, lo que desencadenó una persecución por esta concurrida vía del occidente de la capital.

