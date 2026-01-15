En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fatal accidente en el occidente de Bogotá: choque entre carro, volqueta y motocicleta deja un muerto

Fatal accidente en el occidente de Bogotá: choque entre carro, volqueta y motocicleta deja un muerto

El accidente se presentó sobre las 3:00 de la tarde de este miércoles en la localidad de Engativá de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad