Fatal accidente en el occidente de Bogotá: choque entre carro, volqueta y motocicleta deja un muerto

Un grave siniestro vial se presentó en la tarde de este jueves, 15 de enero, en el occidente de Bogotá, específicamente en la localidad de Engativá, y dejó como saldo una persona fallecida, según confirmaron las autoridades de tránsito.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió sobre las 2:35 p. m. en la avenida carrera 68 con avenida Chile, a la altura de la calle 72, en sentido norte-sur. En un primer reporte se indicó que el accidente involucró a dos automóviles, uno de los cuales terminó volcado sobre la vía como consecuencia del fuerte impacto.

Ante la situación, fue asignada una unidad de la Secretaría de Movilidad y personal de @TransitoBta, así como una grúa, con el fin de atender la emergencia y adelantar las labores correspondientes en el punto del siniestro. Minutos más tarde, hacia las 3:00 p. m., las autoridades confirmaron que el accidente fue de mayor magnitud y que en total estuvieron involucrados tres automóviles, una volqueta y una motocicleta. Producto de esta colisión múltiple, se reportó una fatalidad en el lugar de los hechos.

Este es el video del accidente:



Tras conocerse la gravedad del siniestro, organismos de emergencia hicieron presencia en la avenida carrera 68 con calle 72. En el sitio se desplegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y ambulancias, quienes atendieron la novedad y apoyaron las labores de atención junto a las autoridades de tránsito.

El accidente generó afectaciones en la movilidad del sector mientras se adelantaban las labores de atención y control del tráfico. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por esta zona y estar atentos a las indicaciones del personal autorizado que se encontraba regulando la circulación vehicular.