En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / En video el intento de robo de vehículo en Bogotá: ladrones van en camioneta roja

En video el intento de robo de vehículo en Bogotá: ladrones van en camioneta roja

El incidente ocurrió durante la madrugada de este 15 de enero, en el barrio El Vergel, occidente de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad