En video el intento de robo de vehículo en Bogotá: ladrones van en camioneta roja

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en cámaras de video en el occidente de Bogotá. Delincuentes armados intentaron hurtar un vehículo en el barrio El Vergel, en la localidad de Fontibón, específicamente sobre la carrera 81 con calle 16C.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este 15 de enero. Según el reporte, los asaltantes llegaron al lugar en una camioneta roja e interceptaron a una mujer con el objetivo de llevarse su carro. Sin embargo, la víctima reaccionó rápidamente y arrojó las llaves del vehículo, una maniobra que obligó a los individuos a abortar el crimen y huir del sitio de forma inmediata.

#BOGOTÁ. La madrugada de este 15ENE, individuos armados habrían intentado robarse un vehículo en el b/Hayuelos, loc/Fontibón. Informan; los sujetos llegan en una camioneta roja y al parecer se querían llevar otro carro, pero la chica botó las llaves y los individuos huyen… pic.twitter.com/8AlhO7bZ2S — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 15, 2026

Este caso se conoce en medio del balance de seguridad entregado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que durante 2025 el hurto de automotores en la capital cayó un 22 %, lo que representa cerca de 900 vehículos menos en comparación con el periodo anterior.

"En Bogotá, en el 2025, hubo menos homicidios, menos hurtos a personas, menos hurtos de vehículos, menos hurtos de motocicletas, menos casos de extorsión", aseguró el mandatario local al presentar las cifras junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana.



A pesar de la reducción estadística del 21,7 % en el robo de carros que reporta la Administración Distrital, hechos como el ocurrido en El Vergel mantienen en alerta a los ciudadanos, quienes exigen mayor presencia policial en los barrios residenciales del occidente de la ciudad.