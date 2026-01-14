Alcaldía reporta balance de seguridad en Bogotá y anuncia refuerzo policial para 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que en 2023 la capital registró el menor pie de fuerza policial de los últimos 13 años, una situación que, según indicó, comenzó a modificarse con la llegada de 1.004 nuevos uniformados en diciembre. Este refuerzo, señaló, permitirá fortalecer las capacidades operativas de la Policía Metropolitana durante 2026.

De acuerdo con el balance presentado, durante 2025 se registraron reducciones en varios delitos de alto impacto. El hurto de bicicletas disminuyó 19 %, el hurto a residencias 2 % y el hurto al comercio 30 %. Asimismo, el hurto de automotores cayó 22 %, lo que equivale a cerca de 900 vehículos menos, mientras que el hurto de motocicletas se redujo 15 %, con alrededor de 800 casos menos. En el mismo periodo, la extorsión presentó una disminución del 20 %, correspondiente a 536 víctimas menos.

En materia operativa, las autoridades reportaron 33.689 capturas a lo largo del año. De estas, 4.326 se realizaron por orden judicial y 29.363 en flagrancia, aunque solo el 7 % de estas últimas derivaron en medidas de aseguramiento. Además, se incautaron cerca de ocho toneladas de estupefacientes y 1.564 armas ilegales, 297 más que el año anterior. También se informó sobre la desarticulación de 597 grupos delincuenciales comunes organizados que operaban en la ciudad.

Con corte al 12 de diciembre, los homicidios en Bogotá registraron una reducción del 3,4 % en 2025. El reporte indicó una disminución sostenida a lo largo del año, con 89 casos menos en los últimos cuatro meses frente al mismo periodo de 2024. Septiembre de 2025 se ubicó como el mes con el menor número de homicidios desde que existen registros oficiales, mientras que diciembre se situó entre los más bajos de los últimos 15 años. La tasa de homicidios cerró en 13,9 casos por cada 100.000 habitantes.



En cuanto a la extorsión, aunque se evidenció una reducción en el número de casos, la tasa se mantiene por encima del promedio nacional, con 24,1 casos por cada 100.000 habitantes. La administración distrital señaló que para 2026 se busca sostener esta tendencia mediante el fortalecimiento de la denuncia y acciones focalizadas contra los grupos dedicados a este delito.

El balance también incluyó los homicidios asociados a atraco, que mostraron una disminución en 2025, aunque continúan siendo un foco de atención. El año cerró con 68 casos, la cifra más baja de los últimos siete años, si se excluye 2020, cuando se reportaron 58 durante la pandemia. En comparación, en 2021 se registraron 138 homicidios por esta causa.

Finalmente, el análisis de los homicidios de 2025 evidenció que, pese a la reducción total de casos, aumentó la proporción de asesinatos cometidos bajo la modalidad de sicariato, mientras que disminuyeron los asociados a hechos de intolerancia, un comportamiento que seguirá siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades en 2026.