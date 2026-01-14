En vivo
Bogotá

Alcaldía reporta balance de seguridad en Bogotá y anuncia refuerzo policial para 2026

El alcalde presentó el balance de seguridad de 2025, que muestra reducciones en varios delitos y homicidios, y anunció la llegada de nuevos policías para fortalecer la capacidad operativa en 2026.

