Galán analizó el impacto en Bogotá tras la captura de Maduro y advirtió posible ola migratoria

Ante la confirmación de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en la madrugada del 3 de enero de 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mencionó que hoy se abre una nueva etapa para ese país, “que debería estar orientada al retorno de la democracia. Ese proceso debe ser pacífico y con pleno respeto por la población civil y el derecho internacional”.

Como consecuencia, el mandatario evaluó las implicaciones que tendría la capital colombiana tras la captura de Maduro y su esposa,Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Por medio de su cuenta de X, Galán expresó que en este momento, la protección de la ciudadanía venezolana, tanto dentro de su país como en el exterior, es una prioridad: “Bogotá es hogar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos y nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad”.

Frente a ello, desplegó una operación especial en la ciudad y alertó sobre una posible ola migratoria.



Implicaciones de la captura de Maduro para Bogotá

La operación especial del alcalde Galán tiene que ver con el despliegue de seguridad en los alrededores de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de Venezuela.



“Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá”.

Por ello, esta mañana fue convocada una reunión de seguridad con la Policía Metropolitana y la Brigada XIII del Ejército en coordinación con la Alcaldía.

En distintos puntos de Bogotá hay despliegue de gestores y de Policía acompañando las manifestaciones, tanto en respaldo como en rechazo de lo sucedido en Caracas. “Nuestro deber es garantizar la seguridad de todos”.



Posible ola migratoria

Galán agregó que también convocó al gabinete distrital para “revisar el inventario de la oferta institucional ante una posible nueva ola migratoria y revisamos el plan de la administración para hacer frente a hechos que puedan surgir luego de lo ocurrido en Venezuela”.

Por último, hizo un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana.