Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Blu Radio  / Mundo  / Maduro aterrizó en Nueva York: llegó al Aeropuerto Stewart tras ser capturado por Estados Unidos

En un video quedó registrado cómo fue el aterrizaje del avión donde se movilizaba Nicolás Maduro, en el Aeropuerto Internacional Stewart.

