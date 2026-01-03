En vivo
Blu Radio  / Nación  / Maduro podría entregar información contra Petro ante justicia de EEUU: expresidente Pastrana

Maduro podría entregar información contra Petro ante justicia de EEUU: expresidente Pastrana

Según Pastrana, existe una alta probabilidad de que el líder venezolano, ahora bajo custodia estadounidense, suministre información comprometedora sobre el presidente Gustavo Petro ante la corte del distrito sur de Nueva York.

Expresidente Andrés Pastrana fue retenido en Angola.
Pastrana tenía previsto liderar un foro político de la Internacional de Centro-Derecha en ese país.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

