Maduro podría entregar información contra Petro ante justicia de EEUU: expresidente Pastrana

Tras la reciente captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de los Estados Unidos, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que este evento marca el inicio de un proceso judicial de gran escala con repercusiones directas en Colombia.

Según Pastrana, existe una alta probabilidad de que el líder venezolano, ahora bajo custodia estadounidense, suministre información comprometedora sobre el presidente Gustavo Petro ante la corte del distrito sur de Nueva York.



Implicaciones judiciales para Gustavo Petro y la Lista Clinton

El expresidente Pastrana sostiene que Gustavo Petro debe estar "absolutamente preocupado" por el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Pastrana calificó a Petro como el "canciller de Nicolás Maduro" y afirmó que el mandatario colombiano enfrenta un "efecto espejo" frente a la caída del régimen venezolano.

Según la fuente, Petro podría estar vinculado con el narcotráfico, mencionando la existencia de pruebas que lo incluirían en la Lista Clinton, así como las confesiones de su hijo y hermano sobre la entrada de recursos ilícitos a su campaña,.

"Definitivamente", respondió Pastrana al ser cuestionado sobre si Maduro entregaría información contra Petro, recordando que el propio Maduro ya había intentado culpar a Colombia por los problemas de drogas en Venezuela en días recientes. Además, el expresidente enfatizó que la justicia estadounidense posee evidencias recolectadas a través de figuras como Alex Saab y el 'Pollo' Carvajal, quienes habrían aportado datos sobre la relación entre el gobierno de Petro y el régimen de Maduro.



El fin de la "narcodictadura" y la transición con Edmundo González

Para Pastrana, la captura de Maduro es solo la primera fase de una operación para erradicar lo que denomina una "narcodictadura". El exmandatario señaló que la falta de respuesta militar durante la extracción sugiere que Maduro pudo haber sido "vendido" por alguien cercano para cobrar la recompensa de 50 millones de dólares que pesaba sobre su cabeza.



En cuanto al futuro político de Venezuela, Pastrana fue enfático en que el mundo debe reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente constitucional, y no solo como presidente electo, debido al "golpe de Estado" que Maduro habría perpetrado el pasado 10 de enero al impedir su posesión. Según las fuentes, la oposición, liderada por González y María Corina Machado, ya tiene estructurado un programa para "el día después" de la caída del régimen.



Presión sobre el Cartel de los Soles y los aliados del régimen

La operación militar en Venezuela ha incluido, según Pastrana, la toma y destrucción de aeropuertos cercanos a Caracas y el desmantelamiento del sistema de comunicaciones para evitar la fuga de los aliados de Maduro.

El expresidente mencionó que la presión ahora recae sobre figuras como Diosdado Cabello (apodado por él como "Chapo Cabello") y Vladimir Padrino López, por quienes también existen millonarias recompensas que "le arreglan la vida a mucha gente".

