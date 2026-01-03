En vivo
Trump da detalles sobre operación de captura a Maduro en Caracas: "Estaba oscuro y era peligroso"

Trump da detalles sobre operación de captura a Maduro en Caracas: "Estaba oscuro y era peligroso"

El presidente de Estados Unidos celebró la valentía de las fuerzas estadounidenses que realizaron con éxito el operativo.

Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

