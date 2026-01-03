Actualizado: 3 de ene, 2026
Blu Radio Mundo Trump da detalles sobre operación de captura a Maduro en Caracas: "Estaba oscuro y era peligroso"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado durante una rueda de prensa en Mar- Lago, en Florida, que, durante la operación relámpago para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro en Caracas, todo "estaba oscuro y era peligroso".
El mandatario estadounidense dijo que la operación fue cuidadosamente planeada y ejecutada en la oscuridad de Caracas, por lo que celebró la valentía de las fuerzas estadounidenses que realizaron con éxito el operativo.
En desarrollo.