Blu Radio  / Mundo  / Crisis política de Perú da otro giro con José Balcázar como nuevo presidente interino

Crisis política de Perú da otro giro con José Balcázar como nuevo presidente interino

Con 64 votos frente a 46, el legislador se impuso a la derechista María del Carmen Alva, que a inicios del día partía como gran favorita para asumir temporalmente la Presidencia con la misión de conducir el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando asumirá el mando el ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril.

Jose-Maria-Balcazar-AFP.png
Presidente interino José María Balcázar
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

