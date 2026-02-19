En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Residentes de Cabecera en Bucaramanga rechazan encuentro de therians en parque San Pío

Residentes de Cabecera en Bucaramanga rechazan encuentro de therians en parque San Pío

La convocatoria de therians es para este sábado 21 de febrero en el parque San Pío de Bucaramanga. La Junta de Acción Comunal del barrio Cabecera le pide a las autoridades no permitir encuentro.

