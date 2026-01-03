Trump lanza nueva advertencia a Petro tras captura de Maduro: "Debe cuidarse el trasero"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al presidente Gustavo Petro, luego de ser consultado en rueda de prensa sobre la declaración del mandatario colombiano al afirmar que no tenía miedo ante lo que pudiera decir Nicolás Maduro sobre él tras su captura en Venezuela.

"Debe cuidarse el trasero", dijo Trump luego de acusar al presidente colombiano de "tener fábricas de cocaína" que son enviadas a Estados Unidos.