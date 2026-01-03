Petro afirma que no está "preocupado" por lo que Maduro pueda contar de él en EE.UU.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado que no está preocupado por lo que Nicolás Maduro pueda contar de él a las autoridades de Estados Unidos tras haber sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en los ataques de Washington a Caracas y otras ciudades de ese país.

"No estoy preocupado para nada", escribió Petro en X, donde respondió un mensaje del periodista Hassan Nassar, que manifestó que el mandatario colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles" en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como "brillante".

Esta acción llega en un contexto en el que Petro ha protagonizado en los últimos meses críticas cruzadas con Trump por la agresiva campaña antidrogas de Washington en torno al Caribe.



El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno estaba ejerciendo contra Maduro.

Igualmente, la Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que incluyó en la llamada Lista Clinton, tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico".

Al respecto, el mandatario colombiano insistió hoy en que no tiene nada qué esconder y que, por el contrario, se dedicó "a investigar 10 años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados".

"Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz", concluyó el presidente.

En ese sentido, el exsenador Gustavo Bolívar, quien es uno de los principales aliados de Petro, recordó que hay diferencias con Maduro pues, para comenzar, el mandatario colombiano "fue elegido democráticamente, sin fraude".

"Petro está garantizando elecciones este año (...) La derecha hace campaña sin mordaza y la prensa es libre. En Colombia hay democracia. Hay separación de poderes, cortes independientes, un Congreso independiente", agregó Bolívar.