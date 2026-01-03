En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro afirma que no está "preocupado" por lo que Maduro pueda contar de él en EE.UU.

Petro afirma que no está "preocupado" por lo que Maduro pueda contar de él en EE.UU.

El presidente de Colombia Gustavo Petro se pronunció tras confirmarse la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de una oleada de críticas que cuestionan su postura ante la dictadura en Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad