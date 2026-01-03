EE.UU. confirmó qué pasará con Nicolás Maduro cuando llegue esta noche a Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará hoy a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Según la televisión, que cita fuentes propias, Maduro comparecerá por pronto el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

En desarrollo.