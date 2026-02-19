En vivo
USO rompe filas y apoya candidatura de Roy Barreras: “Iván Cepeda radicaliza agenda ambientalista"

La USO argumentó que su decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer la seguridad energética de Colombia y proteger la industria petrolera como patrimonio público

