Judicial  / Grupo de los 38 rechaza investigación a magistrados que absolvieron al expresidente Uribe

Grupo de los 38 rechaza investigación a magistrados que absolvieron al expresidente Uribe

La medida cobija a los magistrados: Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes integran la Sala Penal del alto tribunal.

