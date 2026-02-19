En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Therians
Perú
Reunión Petro-Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Estudiante de las UTS murió en accidente en Girón; otro motociclista falleció en Rionegro

Estudiante de las UTS murió en accidente en Girón; otro motociclista falleció en Rionegro

Otro estudiante, también de las UTS, quien conducía la motocicleta resultó gravemente herido y permanece en un centro asistencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad