Presidente Petro dice que "lancheros" sobrevivieron a un ataque de EE.UU. en el Pacífico

Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" a los países que así lo requiera.

Ataque-Lancha-Pacifico.png
Nuevo ataque a lancha en el Pacífico
Foto: Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

