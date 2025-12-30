En vivo
Blu Radio  / Mundo  / EEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

EEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

Ataque-Lancha-Pacifico.png
Nuevo ataque a lancha en el Pacífico
Foto: Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

