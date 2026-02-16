La letal toxina con la que Rusia habría matado a Navalni: es 200 veces más potente que la morfina

El líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina extremadamente potente presente en ranas venenosas de América del Sur, según un comunicado conjunto del Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

De acuerdo con los gobiernos europeos, los análisis realizados a muestras tomadas de Navalni confirmaron de forma concluyente la presencia de una sustancia denominada epibatidina.

Rusia ha sostenido que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024. Sin embargo, el comunicado señala que, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento haya sido la causa de su muerte.



¿Qué es la epibatidina, la toxina hallada en el cuerpo de Navalni?

La epibatidina es una toxina que se halla exclusivamente en una especie de anfibio llamado rana dardo ecuatoriana, característico de ciertas zonas de Ecuador y Colombia. Según el comunicado conjunto, este animal no está presente en Rusia de forma natural.

La experta en toxicología Jill Johnson explicó al Servicio ruso de la BBC: “La epibatidina es una neurotoxina natural aislada de la piel de la rana dardo” y “es 200 veces más potente que la morfina”.



Rana daro, extremandamente venenosa

Johnson detalló que este compuesto químico actúa sobre los receptores nicotínicos del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y del sistema nervioso periférico.



¿Por qué la epibatidina puede causar la muerte?

Según la experta, la epibatidina sobreestimula los receptores nerviosos, lo que puede provocar espasmos musculares, parálisis, convulsiones, ritmo cardíaco lento, insuficiencia respiratoria y, en última instancia, la muerte.

El profesor emérito de Toxicología Ambiental de la Universidad de Leeds, Alastair Hay, explicó a la agencia Press Association: “Se bloquea la respiración y cualquier persona envenenada muere por asfixia”.

El comunicado añade que, debido a la toxicidad de esta sustancia y a los síntomas reportados, el envenenamiento es la causa más probable del fallecimiento del opositor ruso.



¿Por qué la epibatidina es considerada una sustancia extremadamente rara?

Johnson señaló que la epibatidina se encuentra solo en una especie de rana silvestre en una región geográfica determinada y en cantidades mínimas.

Las ranas producen la toxina absorbiendo alcaloides de su dieta y acumulándolos en su piel. Si la dieta cambia, sus reservas de epibatidina se agotan. Animales criados en cautiverio no presentan la toxina.

La toxicóloga afirmó que encontrar una rana salvaje en el lugar adecuado, comiendo exactamente el alimento necesario para producir los alcaloides adecuados, es casi imposible.

Entre las ranas que secretan esta toxina en su piel se encuentran la rana tricolor ecuatoriana, de colores brillantes, y la rana venenosa de Anthony.

Alexéi Navalni

¿Cómo se detecta la epibatidina en el cuerpo humano?

La epibatidina puede detectarse mediante una combinación de cromatografía de gases y espectrometría de masas.

La cromatografía de gases ayuda a separar los compuestos de interés, mientras que la espectrometría de masas descompone las sustancias químicas en fragmentos específicos para crear una huella única de la sustancia que posteriormente puede identificarse.

Johnson indicó que los únicos casos de envenenamiento por epibatidina que conoce fueron de laboratorio y no fueron mortales, y calificó este caso como “un método de envenenamiento humano increíblemente raro”.

Por su parte, Hay sostuvo que la presencia de la toxina en la sangre de una persona “sugiere una administración deliberada”.

El gobierno ruso, que ha negado repetidamente cualquier responsabilidad por la muerte de Navalni, desestimó las acusaciones calificándolas de “un engaño propagandístico occidental”, según la agencia estatal rusa TASS.