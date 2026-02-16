En vivo
Blu Radio  / Mundo  / La letal toxina con la que Rusia habría matado a Navalni: es 200 veces más potente que la morfina

La letal toxina con la que Rusia habría matado a Navalni: es 200 veces más potente que la morfina

Rusia ha sostenido que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024. Ahora, cinco países europeos señalan que fue envenenado con epibatidina.

