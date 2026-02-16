En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La inesperada vida de Eden Hazard con sus 5 hijos: "Soy más taxista que futbolista"

La inesperada vida de Eden Hazard con sus 5 hijos: "Soy más taxista que futbolista"

El extremo fichó por el Real Madrid en junio de 2019, pero solo disputó 76 partidos por los continuos problemas físicos que sufrió durante su esa etapa.

Eden Hazard fichó por el Real Madrid en junio de 2019 procedente del Chelsea por una cifra cercana a los 100 millones de euros
Eden Hazard fichó por el Real Madrid en junio de 2019 procedente del Chelsea por una cifra cercana a los 100 millones de euros
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad