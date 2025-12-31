En vivo
Mundo  / EE.UU. destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico

EE.UU. destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico

El Comando Sur estadounidense explicó en un mensaje en X que el ataque se produjo el 30 de diciembre.

Nuevo ataque de Estados Unidos a tres lanchas
Foto: Captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

