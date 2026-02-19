En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Violencia sin tregua en el área metropolitana de Bucaramanga: cinco homicidios en 24 horas

Violencia sin tregua en el área metropolitana de Bucaramanga: cinco homicidios en 24 horas

Una nueva jornada de violencia sacudió a Bucaramanga y Piedecuesta, donde cuatro hombres y un menor de 15 años fueron asesinados en distintos hechos ocurridos durante las últimas 24 horas.

