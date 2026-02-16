En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe al microtráfico en Santander: incautan 347 dosis y 10 kilos de cocaína

Golpe al microtráfico en Santander: incautan 347 dosis y 10 kilos de cocaína

Los estupefacientes estaban listos para su distribución en Bucaramanga y Zapatoca. Entre los detenidos hay un presunto reincidente con nueve antecedentes judiciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad