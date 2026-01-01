En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump habla de su salud y asegura que toma mucha aspirina

Donald Trump habla de su salud y asegura que toma mucha aspirina

El mandatario también destaca que no le interesa una rutina de ejercicio más allá del golf porque le parece "aburrido".

Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad