En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump calificó el caso de Jeffrey Epstein como una "caza de brujas"

Donald Trump calificó el caso de Jeffrey Epstein como una "caza de brujas"

El Departamento de Justicia anunció que ha recibido de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de 1 millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad