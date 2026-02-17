Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su reconocimiento y trayectoria lo han convertido en una opción habitual para quienes buscan probar suerte con diferentes modalidades de apuesta, manteniéndose entre los sorteos más consultados a diario.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 17 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias. Estas son las opciones que pueden elegir los apostadores:
Esta diversidad permite que cada persona seleccione la modalidad que mejor se adapte a su nivel de riesgo y a la cantidad de dinero que desea invertir, lo que convierte al Chontico Día en una alternativa versátil dentro del sector.
El valor para participar en el Chontico Día es flexible y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un público amplio.
Este rango de precios ha sido determinante para que el sorteo mantenga una alta demanda y consulta constante en distintas regiones del país, especialmente entre quienes buscan opciones de juego económicas.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para hacer efectivo su premio y presentar la documentación requerida. Los requisitos básicos son:
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:
Este proceso busca garantizar la entrega segura y transparente de los premios, en cumplimiento con la normativa vigente.