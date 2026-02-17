Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su reconocimiento y trayectoria lo han convertido en una opción habitual para quienes buscan probar suerte con diferentes modalidades de apuesta, manteniéndose entre los sorteos más consultados a diario.



Nùmero ganador de Chontico Día hoy, martes 17 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 17 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3 Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8 Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7 Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias. Estas son las opciones que pueden elegir los apostadores:



4 cifras directo (superpleno): se debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: se obtiene premio al acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se requiere acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): basta con acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada persona seleccione la modalidad que mejor se adapte a su nivel de riesgo y a la cantidad de dinero que desea invertir, lo que convierte al Chontico Día en una alternativa versátil dentro del sector.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor para participar en el Chontico Día es flexible y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un público amplio.

Este rango de precios ha sido determinante para que el sorteo mantenga una alta demanda y consulta constante en distintas regiones del país, especialmente entre quienes buscan opciones de juego económicas.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para hacer efectivo su premio y presentar la documentación requerida. Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: se requiere únicamente el documento de identidad y el tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: se debe presentar documento, tiquete y diligenciar el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: además de lo anterior, se exige una certificación bancaria reciente.

Este proceso busca garantizar la entrega segura y transparente de los premios, en cumplimiento con la normativa vigente.