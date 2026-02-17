Computador fue clave para encontrar a estudiante de la U. El Bosque: esto halló la familia

La muerte de Cristian Martín, un joven de 16 años, ha generado consternación en todo el país. Su familia permanece inmersa en el dolor y las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido con el estudiante que salió de su casa en la madrugada, como hacía habitualmente para asistir a clases, pero por desgracia jamás regresó.

Cristian cursaba el primer semestre del programa Ciencias y Matemáticas de la Universidad El Bosque. De acuerdo con sus familiares, era un alumno destacado que había obtenido el mejor puntaje del Icfes en su colegio, lo que le permitió acceder a una beca.

El pasado lunes 16 de febrero, el joven salió de su casa a las 4:40 de la mañana. Se despidió de su mamá y, horas después, el silencio en su celular encendió las alarmas.



GPS fue clave para ubicar al menor en Gachancipá

Ante la falta de respuesta, la familia intentó rastrear el celular del joven. Un detalle inesperado aclaró el caso. Cristian normalmente dejaba las sesiones abiertas en su computador. Esa costumbre permitió ingresar al correo electrónico y localizar el dispositivo.

“Con el correo del portátil dimos con la ubicación del celular, cosas de Dios porque él siempre deja todo abierto. Y empezamos a buscar… y que Gachancipá. Y yo decía: ‘Pero, ¿por qué?’”, relató una familiar a Blu Radio.



La señal revelaba que el joven estaba en el municipio de Gachancipá, en una zona rural boscosa. Los familiares se desplazaron rápidamente para encontrar el celular y, con suerte, al joven.

Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto Foto: captura de video NC

Familia encontró el cuerpo de Cristian: computador fue clave

La búsqueda terminó entre lágrimas. De acuerdo con lo revelado, Cristian fue hallado sin vida hacia la 1:05 de la mañana del martes 17 de febrero en un cerro del sector rural.

Ante esto, la familia asegura que no conocía amenazas, conflictos o situaciones que encendieran alertas previas. Lo describen como un joven disciplinado, juicioso y enfocado en sus estudios.



Madre de joven dice que hay alguien involucrado

En conversación con Noticias Caracol, la madre de Cristian señaló que hay personas involucradas en la muerte de su hijo, una versión que contrasta con lo manifestado por el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, quien indicó que pudo tratarse de suicidio.

“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario municipal.

Ante esto, otra hipótesis apunta a un posible caso de extorsión, pues la hermana relató que cuando se dirigían al lugar donde estaba Cristian comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían cerca de dos millones de pesos para devolverlo.

“Cuando veníamos de camino para acá empezaron a llamar a mi mamá, que lo tenían, que un carro, que no sé qué, que plata, que dos millones de pesos”, relató.

Ante ello, la madre del joven, en diálogo con Noticias Caracol, hizo un llamado a los presuntos responsables. “Yo sí quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que me le hizo eso a mi hijo pague, pague, y no me importa; me llegue el agua hasta donde me llegue”.

Por su parte, la Universidad El Bosque se pronunció a través de sus redes sociales, donde expresó solidaridad con la familia y amigos del joven y pidió prudencia en medio de la investigación.{