Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una alternativa confiable.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades permanentes para los apostadores.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que miles de jugadores consultan si su número resultó ganador. La puntualidad en la entrega de los resultados ha sido un factor clave para fortalecer la credibilidad y la confianza en este tradicional chance del Caribe.
Este sorteo ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a las preferencias y presupuestos de cada jugador:
Gracias a esta variedad, tanto apostadores frecuentes como ocasionales encuentran opciones acordes a sus expectativas, aumentando así las posibilidades de participación.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos oscilan entre $500 y $25.000 pesos colombianos, lo que permite que personas con distintos presupuestos puedan participar. Esta facilidad de acceso ha sido determinante para que el Sinuano Día conserve su popularidad no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país.
Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales: