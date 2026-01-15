En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a joven caleño en Estados Unidos; familia denuncia matoneo escolar

Asesinan a joven caleño en Estados Unidos; familia denuncia matoneo escolar

El adolescente de 17 años murió tras ser atacado a disparos a la salida de su colegio en Chicago. Sus familiares aseguran que el crimen sería el desenlace de constantes episodios de acoso escolar.

