Blu Radio Matoneo
Matoneo
-
Colegios están obligados a cumplir con está norma: no hacerlo les saldría muy caro
El Código de Infancia y Adolescencia, tiene una norma que exige a las instituciones educativas garantizar condiciones seguras y dignas para sus estudiantes.
-
Padres denuncian presunto matoneo a sus hijos en colegio de Envigado; institución responde
La Secretaría de Educación del municipio ya se contactó con una de las madres para brindarle acompañamiento e indicaron que le hacen seguimiento a la situación reportada en la institución.
-
Jueza ordena a rectora de colegio en Barranquilla pedir excusas a alumna víctima de matoneo
Fue tal el 'bullying' que la alumna entró depresión y perdió el décimo grado.
-
Alarmante cifra de acoso escolar en Bucaramanga: 19.000 estudiantes han sido víctimas de matoneo
Una reciente investigación determinó que 19.000 niños han sufrido de matoneo en Bucaramanga.
-
En Neiva investigan grave caso de matoneo en un colegio: al niño le golpearon sus testículos
En el hecho un niño de 8 años fue golpeado por 7 estudiantes al interior de una institución educativa de Neiva. La madre del menor denunció negligencia de parte de las directivas de la institución educativa.
-
Alertas asociadas al bullying: la importancia y orientación adecuada
La doctora Victoria Cabrera resaltó la importancia de abordar el tema del bullying, especialmente en el contexto de padres observando a sus hijos expresar mal sus emociones, el valor de brindarles orientación y apoyo para que aprendan a manejar sus emociones de manera saludable y a comunicarse de forma adecuada.
-
“Somos una sociedad intolerante”: Orlando Carreño frente al caso de acoso escolar a niña de 10 años
De acuerdo con Juliette de Rivero, su hija tuvo que viajar a Suiza, donde reside su padre, para recuperar su salud mental después de enfrentar ataques por parte de algunos niños en la institución.
-
Consuele, escuche y actué ante los casos de matoneo escolar
Alberto Linero habla sobre los casos de matoneo escolar y cómo esto afecta a los niños y su familias.
-
Corte Constitucional hace fuerte llamado a colegios por matoneo: “Tienen la obligación de actuar”
A través de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se hizo un llamado para que las instituciones educativas actúen y eviten la negligencia ante los casos de matoneo contra los estudiantes por parte de sus compañeros.
-
“Colegios gastan más en abogados que en evitar bullying”: madre ganó tutela en Corte Constitucional
María José Quiceno, madre del niño que sufrió bullying y quien denunció la situación, aseguró que el colegio Helvetia, en Bogotá, “no supo manejar la situación”.