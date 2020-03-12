En vivo
¿Moción de censura a mindefensa?
Verónica Alcocer
Selección Colombia
Trump - Maduro

Blu Radio  / Matoneo

Matoneo

  • Estudiantes de colegio.
    Foto: Archivo, Freepik.
    Educación

    Colegios están obligados a cumplir con está norma: no hacerlo les saldría muy caro

    El Código de Infancia y Adolescencia, tiene una norma que exige a las instituciones educativas garantizar condiciones seguras y dignas para sus estudiantes.

  • Bullying
    Bullying / Imagen de referencia
    www.pexels.com
    Antioquia

    Padres denuncian presunto matoneo a sus hijos en colegio de Envigado; institución responde

    La Secretaría de Educación del municipio ya se contactó con una de las madres para brindarle acompañamiento e indicaron que le hacen seguimiento a la situación reportada en la institución.

  • Bullying referencia
    Blu Radio / Bullying referencia / AFP
    Foto: AFP
    Caribe

    Jueza ordena a rectora de colegio en Barranquilla pedir excusas a alumna víctima de matoneo

    Fue tal el 'bullying' que la alumna entró depresión y perdió el décimo grado.

  • 357726_matoneo-bullying-scoopnest.jpg
    matoneo-bullying-scoopnest.jpg
    Santanderes

    Alarmante cifra de acoso escolar en Bucaramanga: 19.000 estudiantes han sido víctimas de matoneo

    Una reciente investigación determinó que 19.000 niños han sufrido de matoneo en Bucaramanga.

  • 357726_matoneo-bullying-scoopnest.jpg
    matoneo-bullying-scoopnest.jpg
    Nación

    En Neiva investigan grave caso de matoneo en un colegio: al niño le golpearon sus testículos

    En el hecho un niño de 8 años fue golpeado por 7 estudiantes al interior de una institución educativa de Neiva. La madre del menor denunció negligencia de parte de las directivas de la institución educativa.

  • BLU Radio // Bullying // Foto: Facebook StopBullying, imagen de referencia
    Bullying /
    Foto: Facebook StopBullying, imagen de referencia
    Sociedad

    Alertas asociadas al bullying: la importancia y orientación adecuada

    La doctora Victoria Cabrera resaltó la importancia de abordar el tema del bullying, especialmente en el contexto de padres observando a sus hijos expresar mal sus emociones, el valor de brindarles orientación y apoyo para que aprendan a manejar sus emociones de manera saludable y a comunicarse de forma adecuada.

  • Bullying acoso escolar
    Bullying acoso escolar
    andresr/Getty Images
    Sociedad

    “Somos una sociedad intolerante”: Orlando Carreño frente al caso de acoso escolar a niña de 10 años

    De acuerdo con Juliette de Rivero, su hija tuvo que viajar a Suiza, donde reside su padre, para recuperar su salud mental después de enfrentar ataques por parte de algunos niños en la institución.

  • Bullying.jpg
    Bullying //
    Foto: AFP, referencia
    Opinión

    Consuele, escuche y actué ante los casos de matoneo escolar

    Alberto Linero habla sobre los casos de matoneo escolar y cómo esto afecta a los niños y su familias.

  • 44683_Juez - Juicio - Sentencia - Veredicto - Condena - Mazo - Corte / Foto: EFE
    Blu Radio - EFE
    EFE
    Nación

    Corte Constitucional hace fuerte llamado a colegios por matoneo: “Tienen la obligación de actuar”

    A través de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se hizo un llamado para que las instituciones educativas actúen y eviten la negligencia ante los casos de matoneo contra los estudiantes por parte de sus compañeros.

  • Bullying acoso escolar
    Bullying acoso escolar
    andresr/Getty Images
    Bogotá

    “Colegios gastan más en abogados que en evitar bullying”: madre ganó tutela en Corte Constitucional

    María José Quiceno, madre del niño que sufrió bullying y quien denunció la situación, aseguró que el colegio Helvetia, en Bogotá, “no supo manejar la situación”.

