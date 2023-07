“Colegios gastan más en abogados que en evitar bullying”: madre ganó tutela en Corte Constitucional

María José Quiceno es la mamá de un menor de edad que sufrió matoneo en el colegio Helvetia de Bogotá . Según contó, hace algunos años su hijo fue “brutalmente señalado” por su apariencia física, lo que lo llevó, incluso, a estar hospitalizado por los fuertes síntomas que presentó tras las constantes burlas por parte de sus compañeros.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Quiceno habló sobre lo que padeció con su pequeño hijo. Precisamente, interpusieron una tutela contra el colegio por este caso de bullying y hoy la Corte Constitucional falló a su favor, ganando una impugnación que la institución contra puso.

El fallo ratificó que el colegio Helvetia “actuó de forma pasiva” y "negligente" a pesar de las “pruebas contundentes” que había para iniciar un proceso por acoso escolar. Quiceno lamentó que, en su momento, no se activaran las alarmas e, incluso, se determinó que no era un lugar seguro para su hijo.

“El colegio no supo manejar la situación, hasta ahora no la ha sabido manejar. Al final la recomendación de los médicos y los expertos es que el colegio Helvetia no es un lugar seguro”, comentó María José en Blu Radio.

Aseguró que hoy en día los colegios, en vez de prevenir y manifestarse ante el matoneo, lo que hacen es invertir en abogados para defenderse, por ejemplo, de las demandas. Algo que pide se cambie en las instituciones educativas para que, así, se eviten estos casos.

“En vez de buscar expertos que los acompañen a educar a toda la comunidad escolar alrededor de los temas de acoso, están pagando esos honorarios en abogados”, puntualizó.

De acuerdo con su relato, el matoneo comenzó con una fotos que luego se transformaron en memes y burlas. Según comentó, se dio cuenta de lo que estaba pasando con su hijo porque él empezó a guardar “un silencio excesivo” y sus conductas cambiaron.

Luego de que se enterara de todo y de ver que las cosas no cambiaban, decidió sacar a su hijo e inscribirlo en otro colegio y, aunque la situación mejoró notablemente, el acoso continuó en las calles, pues, según reveló, algunos de los estudiantes del Helvetia pagaron a otros niños para amedrentarlo y amenazarlo.

Según aseveró, eso ya está en conocimiento de las autoridades encargadas y hace parte de un nuevo proceso.

María José Quiceno hizo un llamado a profesores, directivos y padres de familia para que estos casos se frenen y se atiendan a tiempo. Añadió que el caso de su hijo lo expone públicamente como testimonio para que las familias y los niños que sufren de matoneo no se queden callados y denuncien o pidan ayuda.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: