“Somos una sociedad intolerante”: Orlando Carreño frente al caso de acoso escolar a niña de 10 años

En una entrevista con El Espectador, Juliette de Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, reveló que su hija de 10 años experimentó acoso escolar y racismo en el Colegio Helvetia de Bogotá debido a su color de piel.

De acuerdo con de Rivero, su hija tuvo que viajar a Suiza, donde reside su padre, para recuperar su salud mental después de enfrentar ataques por parte de algunos niños en la institución. En el transcurso del primer año, 2020, se registraron incidentes. Uno de los niños se burlaba constantemente de su hija, llegando a lanzarle agua e incluso estornudar en su comida durante la pandemia, mientras otros observaban.

En respuesta a estos acontecimientos y a la negativa de la niña para asistir a la escuela, se tomaron medidas. La maestra confrontó a los dos niños para investigar la situación. Sin embargo, el niño involucrado expresó en una carta que no era consciente de estar lastimando a la niña de 10 años con sus acciones.

La denuncia pública surgió tras la sentencia de la Corte Constitucional, que reconoció que otro niño también había sido acosado en la misma institución y que esta no había hecho lo suficiente para abordar el problema.

En medio de esta situación que afecta a las escuelas del país, Orlando Carreño, Neurólogo Pediatra y director científico de CENPI y Neuropediatrica Group en Medellín, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire y explicó las razones detrás del acoso escolar entre niños y adolescentes.

“Es un reflejo de la sociedad que tenemos. Somos una sociedad intolerante ante la diversidad, generalmente agresiva, y los niños y adolescentes son los más vulnerables de esta realidad. Existe la creencia de que los niños y jóvenes actuales son más sensibles. Aunque son una generación diferente, nuestra sociedad es maltratadora, los adultos somos maltratadores”.

Carreño señala que factores culturales y sociales, como la falta de aceptación de la diversidad en la sociedad, son los principales contribuyentes a la discriminación y el acoso entre los jóvenes.

“El problema no es solo el niño; radica en el hogar, la crianza, la educación y, sin duda, el núcleo familiar. Esto es lo que estamos observando en programas enfocados en niños con ideación suicida, donde existe una disfunción familiar significativa. El lenguaje que utilizamos en la vida diaria se ha identificado como abusivo y se refleja en una cultura maltratadora”, subrayó Carreño al analizar el comportamiento de los niños.

Una de las razones por las que los niños pueden no percibir que sus comentarios son dañinos, según Carreño, se debe a que en las conversaciones familiares y sociales se emplean términos peyorativos relacionados con la sexualidad, el color y las características de las personas, transformando incluso situaciones serias en bromas.

Respecto a las medidas iniciales para abordar el acoso escolar, que involucraron enfrentar a los niños, Carreño señaló que la institución y los profesores no estaban preparados para manejar la situación, lo que llevó a una revictimización de los niños afectados.

“El Ministerio de Educación no ha asumido su responsabilidad y los entes territoriales y departamentales no han capacitado adecuadamente a los maestros para cambiar esta actitud. Con frecuencia observamos que los propios maestros son los agresores, ya que ridiculizan y castigan públicamente a los niños que enfrentan dificultades académicas o de aprendizaje. Incluso, en temas de raza o sexualidad, son los colegios y los maestros quienes inician el acoso, pero a menudo no son conscientes de ello. Cuando se les confronta, creen que no han actuado mal”, concluyó Carreño.

Finalmente, Carreño manifestó que en lo que va del año se han registrado 143 casos de suicidio en menores de 18 años, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía. Además, añadió que los niños que experimentaban acoso escolar mostraban síntomas de depresión.

