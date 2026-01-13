En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cinco homicidios en un fin de semana encienden las alarmas de seguridad en Barrancabermeja

Cinco homicidios en un fin de semana encienden las alarmas de seguridad en Barrancabermeja

Las autoridades investigan la ola de violencia que dejó, además, dos personas heridas en el Puerto Petrolero. En los primeros 13 días del 2026 ya se registran siete homicidios.

Policía Barrancabermeja.jpeg
Operativos de control en Barrancabermeja.
// Suministrada Departamento de Policía del Magdalena Medio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

