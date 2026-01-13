Cinco homicidios en un fin de semana encienden las alarmas de seguridad en Barrancabermeja

Las autoridades adelantan operativos para dar con los responsables de los cinco homicidios registrados durante el pasado fin de semana en Barrancabermeja, una seguidilla de hechos violentos que dejó además dos personas heridas y que mantiene en máxima alerta a las instituciones de seguridad del Puerto Petrolero.

Lo que debía ser una jornada de descanso terminó convirtiéndose en un escenario de miedo y consternación para la ciudadanía, luego de que ataques sicariales, ocurridos entre la tarde del viernes y el domingo, estremecieran varios sectores de la ciudad y profundizaran la preocupación por el deterioro del orden público.

De acuerdo con el balance oficial, en los primeros 13 días del 2026 ya se contabilizan siete víctimas mortales, cuatro de ellas asesinadas durante este fin de semana festivo. En contraste, 2025 cerró con 158 homicidios, una cifra que refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta el municipio.

Ante este panorama, las autoridades reforzaron los controles en zonas consideradas críticas y avanzan en labores de investigación para identificar y capturar a los responsables de estos crímenes.



El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las investigaciones: “Invitamos a los habitantes a que brinden información. Mantenemos el trinomio de la seguridad con Policía, Ejército y la Administración Municipal, y recordamos a la comunidad que existe una bolsa de recompensa para quienes aporten datos que permitan ubicar a los delincuentes”, afirmó el funcionario.

La comunidad, entre tanto, insiste en la necesidad de reforzar la presencia de la Fuerza Pública y de implementar estrategias efectivas que frenen la escalada de violencia que sigue golpeando al Puerto Petrolero.