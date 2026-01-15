En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el mar Caribe

Video: Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el mar Caribe

Con el petrolero Verónica, las Fuerzas Estadounidenses completan seis incautaciones de buques en su campaña contra los petroleros sancionados.

Estados Unidos anuncia la captura de otro buque petrolero en el mar Caribe
Estados Unidos anuncia la captura del buque petrolero Verónica en el mar Caribe
Foto: suministrada
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad