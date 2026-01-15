Video: Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el mar Caribe

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó al petrolero Veronica en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Con el petrolero Verónica, las Fuerzas Estadounidenses completan seis incautaciones de buques en su campaña contra los petroleros sancionados, informó el Comando Sur este jueves.

El Comando Europeo de los estados Unidos interceptó el buque sancionado, que había huido antes de llegar a Venezuela. Foto: EFE

El asalto del buque "Verónica" fue realizado sin incidentes antes del amanecer, señaló en un mensaje en X el mando militar responsable de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Entre los buques sancionados incautados se encuentran el buque Olina, que fue interceptado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", según lo anunció la jefa de Seguridad Nacional a través de su cuenta de X.



Además, en un solo día incautaron dos petroleros, uno en aguas del mar Caribe y otro en el Atlántico, que llevaba varias semanas en una persecución.

A través de un video publicado por la secretaria de Seguridad, quedó evidenciado cómo un equipo táctico de la Guardia Costera realizó el abordaje y decomiso del buque Verónica en el Caribe.

