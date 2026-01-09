En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos dice que incautó otro petrolero que zarpó de Venezuela "intentando huir"

Estados Unidos dice que incautó otro petrolero que zarpó de Venezuela "intentando huir"

La operación fue ejecutada por marines de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, quienes despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para realizar el abordaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad