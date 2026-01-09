Estados Unidos dice que incautó otro petrolero que zarpó de Venezuela "intentando huir"

Estados Unidos dijo este viernes, 9 de enero, que incautó otro buque petrolero —llamado Olina— que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y fue incautado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de marines de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, que despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.

En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos del Gobierno para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque las autoridades no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.



Con esta incautación se completarían tres realizadas solo esta semana, incluyendo la interceptación del buque 'Marinera' en la Guardia Costera Estaounidense, que llevaba semanas en persecución, y otro en la Costa Caribe, que viajaba —según el Comando Sur— falsamente bajo una bandera de Camerún.

El Comando Europeo de los estados Unidos interceptó el buque sancionado, que había huido antes de llegar a Venezuela. Foto: EFE

Estas dos incautaciones fueron realizadas el pasado miércoles y confirmadas por las autoridades estaonunidenses, en un despliegue militar que inició desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, tenencia de armas, entre otros.