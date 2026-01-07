En vivo
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Blu Radio  / Mundo  / Estados unidos intercepta un buque petrolero en el Caribe con la bandera de Camerún

Estados unidos intercepta un buque petrolero en el Caribe con la bandera de Camerún

El Comando Sur confirmó la interceptación del buque, que navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún.

