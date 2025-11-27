EEUU utilizará aeropuertos dominicanos como parte de su despliegue militar en el Caribe

Estados Unidos utilizará de manera "provisional" dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación 'Lanza del Sur', afirmaron este miércoles el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras reunirse en el Palacio Nacional.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington en el Caribe, afirmó Abinader en presencia de Hegseth, el primer secretario de Guerra estadounidense en realizar una visita oficial al país.

Abinader no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esta colaboración, aunque dijo que se enmarca dentro de los "permisos especiales" concedidos a Estados Unidos bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Jefe del Pentágono, Pete Hegseth Foto: AFP

La visita de Hegseth fue anunciada por el Gobierno dominicano como parte del reforzamiento de la lucha de ambos países contra el narcotráfico internacional y en momentos en que Estados Unidos ejecuta una operación de destrucción contra lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tenían como destino a Estados Unidos.



"Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración, por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional. Esta es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados", afirmó Abinader.

Las autoridades dominicanas han informado del decomiso de 1.290 paquetes de droga en dos operaciones realizadas este mes enmarcadas en "Lanza del Sur".

Hegseth, de su lado, agradeció al Gobierno dominicano la cooperación en la materia y destacó que las acciones estadounidenses representan el "único idioma" que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

Dos muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha' // Foto: X @SecWar

Publicidad

"Estamos defendiendo a nuestros ciudadanos, buscamos la seguridad para que nuestros países sigan prosperando, para poner fin a tanta violencia y a salvar a decenas de miles de vidas. El presidente (estadounidense Donald) Trump cree y refuerza estas alianzas", puntualizó el alto cargo.

Al igual que Abinader, el jefe del Pentágono dijo que la utilización de áreas en los dos aeropuertos dominicanos será de manera "provisional", por lo que agradeció a Abinader esas facilidades y reconoció a República Dominicana como "líder regional" en materia de lucha contra el narcotráfico.

"Estados Unidos y República Dominicana tienen muchas cosas en común, una de ellas es la seguridad en sus fronteras, para nosotros es muy importante la seguridad en nuestras fronteras, así lo dice el presidente Trump, y me parece que lo deberían decir también aquí, en este país", acotó.