En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gustavo Petro
Francia Márquez
Maduro
Lluvias en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cúpula militar de EE. UU. llega a Puerto Rico para respaldar operación Lanza del Sur en el Caribe

Cúpula militar de EE. UU. llega a Puerto Rico para respaldar operación Lanza del Sur en el Caribe

Altos líderes del Estado Mayor Conjunto arriban este lunes a la isla para reconocer a las tropas que lideran la lucha contra el narcoterrorismo en el Caribe, en el marco de una agresiva campaña naval que ya suma decenas de interdicciones letales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad