Capturan en Cúcuta a alias 'Flypper', segundo cabecilla del Tren de Aragua

En una operación conjunta entre el GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron en Cúcuta a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias 'Flypper', señalado como el segundo cabecilla del Tren de Aragua y mano derecha de alias 'Niño Guerrero'.

El detenido fue notificado de una Circular Roja de INTERPOL por solicitud de Venezuela, país que lo requiere por delitos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Las investigaciones establecen que 'Flypper' acompañó la fuga de 'Niño Guerrero' en 2023 y recorrió varios países de Sudamérica antes de ingresar a Colombia a inicios de 2024.

Desde entonces operaba en Norte de Santander bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, incluyendo secuestros, extorsiones y homicidios.



Las autoridades también determinaron que, en Colombia, el cabecilla articulaba extorsiones, homicidios y secuestros mediante alianzas bajo la modalidad de outsourcing criminal, fortaleciendo las finanzas del Tren de Aragua. Su actividad delictiva contaba con presencia en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia.

De manera simultánea, en Medellín se ejecutó un allanamiento en el inmueble de su pareja sentimental, donde fueron incautados 10 celulares, un computador portátil y 50 documentos de escrituras a título valor, materiales que serán clave para el avance de la investigación.

El GAULA reiteró su compromiso en la lucha contra el secuestro, la extorsión y el crimen transnacional y recordó a la ciudadanía la línea 165 bajo el lema: “Yo no pago, yo denuncio”.

