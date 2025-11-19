Capturan a hombre que se hacía pasar por el ELN para extorsionar en Barrancabermeja

La Policía del Magdalena Medio capturó en flagrancia a alias ‘El Gordo’, un hombre de 49 años que se hacía pasar como integrante del ELN para presionar a comerciantes de Barrancabermeja mediante intimidaciones y exigencias económicas.

El operativo se desarrolló en el sector del Parque de la Vida, en la comuna 1. Según informó la Policía, unidades del Gaula sorprendieron al hombre en el momento exacto en que recibía $4 millones, producto de una extorsión que venía realizando bajo la supuesta pertenencia al frente “Edgar Amílkar Grimaldo Barón” del ELN. Durante el procedimiento, también fue incautado un teléfono celular desde el cual, al parecer, realizaba múltiples llamadas extorsivas.

El coronel Jhon Jairo Roa Buitrago, comandante de la Policía del Magdalena Medio, explicó que el sujeto utilizaba la intimidación para exigir dinero a sus víctimas.

“Se le incautó un celular que contiene evidencia de llamadas donde se hacía pasar por el ELN para amenazar a la comunidad”, señaló el oficial.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y, según las autoridades, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



La Policía destacó que este resultado afecta directamente las estructuras financieras de organizaciones criminales que operan en la región.

En otro operativo realizado entre la Policía y Ejército, fueron capturados en Barrancabermeja cinco presuntos integrantes del ELN que se dedicaban al hurto de hidrocarburos en el Magdalena Medio.

Los capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de Lalo, Manuel, Eduardo, Alex y Gomelo. De acuerdo con la información entregada, estas personas estarían implicadas en la apropiación y comercialización ilegal de hidrocarburos en el Magdalena Medio, una de las principales economías ilícitas que afectan tanto a la región como a los activos estratégicos del país.

Durante la operación fueron incautados una pistola traumática con su proveedor y cartucho, cuatro radios de comunicación, varios teléfonos celulares y más de once millones de pesos en efectivo. Estos elementos, según las autoridades, serían utilizados para facilitar el transporte, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles.