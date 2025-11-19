En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a hombre que se hacía pasar por el ELN para extorsionar en Barrancabermeja

Capturan a hombre que se hacía pasar por el ELN para extorsionar en Barrancabermeja

Alias 'El Gordo' se hacía pasar por integrante del ELN para extorsionar a comerciantes de Barrancabermeja.

Publicidad

Publicidad

Publicidad