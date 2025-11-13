Capturan a mujer en Bucaramanga cuando recibía $8 millones de una extorsión

Una mujer identificada como Adriana Bello, alias ‘Katy’, fue capturada en la capital santandereana en medio de un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, luego de que recibiera 8 millones de pesos producto de una extorsión.

De acuerdo con el informe oficial, la mujer habría utilizado un método de engaño en el que simulaba ser víctima de un abuso sexual, interponía una denuncia ante las autoridades y posteriormente exigía dinero a la persona señalada para retirar el proceso.

“La captura se produjo en el momento en que la mujer recibía el dinero acordado con la víctima. Se logró la incautación de un teléfono celular, desde el cual realizaba las llamadas y mensajes intimidatorios, además de los billetes entregados como parte del pago”, señaló el Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las verificaciones judiciales revelaron que alias ‘Katy’ ya había sido investigada en el pasado por hechos de la misma naturaleza, utilizando el mismo modus operandi para obtener beneficios económicos mediante amenaza y manipulación.



La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que la presentará ante un juez de control de garantías para la respectiva audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por el delito de extorsión.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier tipo de intimidación o chantaje, recordando que este tipo de conductas constituyen delitos graves y pueden ser castigados penalmente.