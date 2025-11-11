Investigan presunto caso de abuso sexual en hogar del ICBF en Manizales

Las autoridades en Manizales investigan un posible caso de abuso sexual ocurrido dentro de un centro de protección para menores que opera bajo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La denuncia fue conocida inicialmente por la Personería Municipal, que activó las rutas de atención para la menor presuntamente víctima y para sus familiares.

El personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo, indicó que los detalles del caso se mantienen bajo reserva para garantizar el normal desarrollo de las investigaciones que adelantan la Fiscalía y otras entidades competentes.

De acuerdo con versiones entregadas por familiares a medios locales, el presunto agresor sería un docente de aproximadamente 52 años, quien habría chantajeado a la menor para acceder sexualmente a ella, ofreciéndole ayuda para escapar del lugar.



La denuncia ante la Personería fue presentada por la madre de la niña, quien también señaló que podrían haber existido acciones dentro del hogar adscrito al ICBF orientadas a encubrir al presunto agresor. La menor ya no permanece en ese centro de protección.

Hasta el momento, el ICBF no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, que continúa bajo investigación de las autoridades competentes.