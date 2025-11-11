En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Investigan presunto caso de abuso sexual en hogar del ICBF en Manizales

Investigan presunto caso de abuso sexual en hogar del ICBF en Manizales

La denuncia ante la Personería fue presentada por la madre de la niña, afirma que podrían haber existido acciones dentro del hogar adscrito al ICBF orientadas a encubrir al presunto agresor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad