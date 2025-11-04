Por millonarias deudas de la Nueva EPS Hospital de Caldas, en Manizales, cierra varios servicios

Ante las deudas que superan los 74.000 millones de pesos, el SES Hospital Universitario de Caldas decidió suspender una serie de servicios específicos a los más de 408.000 usuarios que la Nueva EPS tiene en todo el departamento, de los cuales más de 110.000 están en Manizales.

En un comunicado firmado por Juan Felipe Valencia, gerente del centro hospitalario, la institución explicó que en los últimos días ha debido asumir una mayor carga de atención en salud, debido al cierre de servicios en otras instituciones de la red hospitalaria.

Sin embargo, advirtió que ese esfuerzo no ha sido correspondido con el giro oportuno de los recursos por parte de la Nueva EPS, lo que ha generado un alto riesgo financiero para el hospital.

Por esta razón, el SES decidió suspender temporalmente los servicios que requieran materiales médico-quirúrgicos o pagos a terceros, entre ellos:



• Cirugías no urgentes.

• Consultas especializadas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

Las órdenes o autorizaciones que lleguen al hospital con estos servicios serán devueltas a la EPS, para que esta reasigne la atención con otros operadores de su red.