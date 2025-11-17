Fueron liberados los cinco soldados secuestrados por el ELN en Arauca

Los cinco soldados secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca, el pasado 9 de noviembre, fueron liberados y entregados este 17 de noviembre a una comisión humanitaria conformada por delegados de la Defensoría del Pueblo y de la oficina de ONU Derechos Humanos.

Los militares liberados fueron identificados como Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Munive Sandoval, César Julio Muñoz Osorio, Andrés Felipe Muñoz Castro y Luis Ángel Navarro Banquet. Todos fueron recibidos en buenas condiciones por las autoridades.

A través de un comunicado del Frente de Guerra Oriental comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, el ELN confirmó la entrega de los uniformados.

“A ellos se les ha dado un trato respetuoso, acorde con nuestras condiciones de guerra. Con hechos estamos hablando de nuestro comportamiento en la guerra, de nuestro trato al soldado enemigo, estamos mostrando nuestra conducta frente al Derecho Internacional Humanitario”, indicó el ELN.



Finalmente, el ELN manifestó que los soldados regresan “sanos y salvos” y envió un mensaje a sus familias, asegurando que estuvieron al tanto de su preocupación durante los días de secuestro.