Blu Radio  / Nación  / Fueron liberados los cinco soldados secuestrados por el ELN en Arauca

Fueron liberados los cinco soldados secuestrados por el ELN en Arauca

 Los militares fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la ONU. El ELN afirmó que recibieron “trato respetuoso” durante su cautiverio.

