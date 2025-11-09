Un nuevo hecho de orden público mantiene la tensión en Arauca. Este domingo 9 de noviembre, cinco soldados profesionales del Ejército Nacional fueron secuestrados en zona rural del municipio de Tame, cuando se desplazaban en un vehículo de servicio público por la vía que comunica con la capital departamental.

De acuerdo con las primeras versiones, el bus en el que viajaban fue detenido en un retén ilegal instalado por un grupo armado en inmediaciones del caserío de Santo Domingo. Testigos aseguraron que personas vestidas de civil revisaban documentos y teléfonos antes de obligar a los uniformados a descender del vehículo.

El Comando de la Décima Octava Brigada confirmó que los secuestrados son los soldados profesionales Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval, todos adscritos al Batallón de Artillería de Campaña N.º 18. Según la institución, los soldados se encontraban en uso de su tiempo de descanso y vestían de civiles al momento del retén.

Confirman identidad de los cinco soldados secuestrados en Arauca tras ser bajados de un bus

El Ejército atribuyó el secuestro al frente Domingo Laín Sanz del ELN y desplegó de inmediato un operativo de búsqueda en el sector de Flor Amarillo, con apoyo de la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. La institución rechazó el hecho y reiteró su compromiso con el rescate de los uniformados.



La Defensoría del Pueblo también se pronunció, exigiendo la “liberación inmediata y sin condiciones” de los cinco soldados. Este nuevo secuestro se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región, donde al menos nueve funcionarios públicos han sido retenidos por el ELN desde mayo de 2025.