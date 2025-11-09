Cinco militares fueron secuestrados en Arauca: los bajaron de un bus de servicio público

En un hecho que ha generado gran preocupación y consternación en la región, cinco militares fueron secuestrados en inmediaciones del caserío de Santo Domingo, en el municipio de Tame, Arauca. Los hechos se conocieron gracias a la alerta oportuna de los ciudadanos, quienes reportaron el incidente a las autoridades locales.

Según testimonios de testigos, un bus interdepartamental que se desplazaba por la zona fue detenido en un retén ilegal ubicado en la vía que conecta Tame con Arauca. En el lugar, personas vestidas de civil estaban requisando vehículos y verificando documentación y revisando los celulares. Luego de la requisa, los delincuentes detuvieron el bus y bajaron a los cinco militares que se encontraban a bordo, llevándoselos sin que se conozca su paradero hasta el momento.

Testigos afirman que, aunque los individuos no portaban identificación o brazaletes, su accionar y modus operandi sugieren que podrían ser miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado que ha ejercido control en esta vía de la región en varias ocasiones.

Este incidente ha generado gran preocupación en la región, ya que no es la primera vez que se presentan hechos de esta magnitud en esta vía principal. Con este caso, serían aproximadamente nueve funcionarios secuestrados por esta organización criminal en la región. Dos agentes del CTI en cautiverio desde el 8 de mayo de 2025 y dos policías adscritos a la Dijin, desde el 20 de julio de 2025.



La situación sigue en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen más información en las próximas horas. Las autoridades han asegurado que están trabajando para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los militares secuestrados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció exigiendo “la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas. De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes. Reiteramos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas”.

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional, se sabe que se están realizando las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los militares secuestrados.