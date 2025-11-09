En vivo
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Cinco militares fueron secuestrados en Arauca: los bajaron de un bus de servicio público

Los militares están en cautiverio desde el mediodía de este domingo. Ya son nueve uniformados que permanecen secuestrados en la región, desde el pasado 8 de mayo de 2025.

