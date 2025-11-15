Incautan 3.4 toneladas de cocaína en Uribia, La Guajira: pertenecían al ELN

En una bodega subterránea ubicada en zona desértica del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, se logró la incautación en las últimas horas de 3,4 toneladas de cocaína que pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), según anunció el mismo presidente Gustavo Petro por sus redes sociales.

De acuerdo con el jefe de Estado, la operación estuvo a cargo de la Policía Nacional y, en ella, no hubo ningún muerto. Del mismo modo, apuntó que los estupefacientes, al parecer, venían desde la subregión del Catatumbo y estaban listos para ser enviados hacia Centroamérica y Norteamérica.

Foto: Presidencia.

“Urgente. Favor hacer RT en el mundo. 3,4 toneladas de cocaína incautada. Mi gobierno, al mando de la Policía Nacional, ha logrado incautar, en una bodega subterránea, 3,4 toneladas de cocaína en Uribia, Guajira, lista para enviar a Centroamérica y Norteamérica. Del mismo modo, apuntó que los estupefacientes, al parecer, venían desde la subregión del Catatumbo y estaban listos para ser enviados hacia Centroamérica y Norteamérica”, fueron las palabras exactas que escribió en su cuenta de X.

Esta gran incautación llega en un contexto tenso entre Estados Unidos y nuestro país, luego de que fuéramos desertificados de la lucha antidrogas y, al mismo tiempo, por todo el despliegue militar que adelantan tropas estadounidenses en el mar Caribe, dicen ellos, para luchar contra el narcotráfico en la zona; lo que ha sumado ya más de 70 víctimas fatales.



De hecho, por estos mismos, los pescadores de San Andrés y Providencia ya enviaron una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ponerle fin a estos bombardeos, los cuales, según ellos, han reducido la pesca en aguas profundas en más de un 60 % en el último tiempo.

En la misiva se escudan en que debe protegerse a los pueblos étnicos de la zona, que tampoco hay certeza de que las víctimas están vinculadas al narcotráfico y que su comunidad prefiere negarse a trabajar en lugar de ser confundidos en el océano.