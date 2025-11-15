En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Incautan 3.4 toneladas de cocaína en Uribia, La Guajira: pertenecían al ELN

Incautan 3.4 toneladas de cocaína en Uribia, La Guajira: pertenecían al ELN

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la operación estuvo a cargo de la Policía Nacional y, en ella, no hubo ningún muerto.

