En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / Maduro anuncia defensa con "armamento pesado y misiles" de Caracas y zona frente al Caribe

Maduro anuncia defensa con "armamento pesado y misiles" de Caracas y zona frente al Caribe

El plan, señaló, "no lo hizo un grupo de expertos", sino las "mentes pensantes del pueblo empoderado" venezolano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad