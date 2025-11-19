Canciller Villavicencio sobre Maduro: “Puede irse sin que tenga que pasar por la cárcel”

En su paso por España la canciller Rosa Villavicencio dio una entrevista a Bloomberg en la que habló del régimen de Nicolás Maduro y la postura de Colombia frente a una transición del poder en el vecino país.

La ministra aseguró que Colombia estaría dispuesta a respaldar un plan para que el líder de este régimen entregara el poder a un Gobierno de transición y que se hagan nuevas elecciones.

“Creo que Maduro aceptaría ese planteamiento (…) puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y pueda haber una elecciones que estén legitimadas”, dijo.

Esta postura va muy en línea de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre la situación política en Venezuela. El mandatario ha rechazado en varias oportunidades la posibilidad de una intervención de EEUU en ese país, argumentando que afectaría la soberanía y generaría una nueva ola migratoria.



Foto: Presidencia.

Incluso el mandatario ha cuestionado la postura de la líder opositora María Corina Machado por, según el, invitar al Gobierno Trump a que tome este tipo de acciones.

Desde agosto, el Gobierno americano ha desplegado operaciones con buques de guerra en el sur del Caribe, lo que ha incrementado el temor a un ataque en territorio venezolano. El mandatario se pronunció nuevamente a través de sur cuenta de X:

Publicidad

“No hay acuerdo en el Caribe, hay 84 personas pobres asesinadas. Colombia es el país que concentra la mayor experiencia antimafiosa del Caribe y puede alimentar el Caribe en alimentos, y en acción eficaz contra las mafias. El mundo necesita el gran acuerdo de la descarbonización, donde se quedó corta la COP 30, y debe hacerse ya”, escribió.