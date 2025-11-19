En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Canciller Villavicencio sobre Maduro: “Puede irse sin que tenga que pasar por la cárcel”

Canciller Villavicencio sobre Maduro: “Puede irse sin que tenga que pasar por la cárcel”

Esta postura va muy en línea de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre la situación política en Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad